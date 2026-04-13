Kahramanmaraş’ta yalnız yaşayan 85 yaşındaki bir kadına yönelik gerçekleştirilen gasp olayı, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Yaşlı kadının evine girerek bıçak zoruyla bileziğini alan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, 9 Nisan günü Dumlupınar Mahallesi Şehit Cemil Ceyhan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kendisini “Ahmet” olarak tanıtan bir kişi, kapıyı açan Elife Akkök’e annesi tarafından gönderildiğini söyleyerek güven kazandı. İçeri giren şüpheli, bir süre sonra yaşlı kadını mutfağa götürerek boğazına bıçak dayadı ve bileziklerini istedi.

Direnişle karşılaşan zanlı, yaşlı kadına saldırarak ellerinden yaraladı ve kolundaki bileziği zorla aldı. Kanlar içinde kalan Akkök’ün yardım çığlıklarını duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin izini sürerek Türkoğlu ilçesinde gasp edilen yaklaşık 37 gramlık Maraş burması bileziği bir kuyumcuya sattığını ve şehir dışına çıkma hazırlığında olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelinin sattığı bilezik ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Elife Akkök, saldırganın kapıyı açtığı anda kendisini hedef aldığını belirterek, “Beni zorla mutfağa götürdü, boğazıma bıçak dayadı. Ellerimi yaraladı ve bileziğimi aldı. Yardım isteyince kaçtı” dedi.

Yaşlı kadının kızı Hatice Akkök ise annesinin zaman zaman yalnız kaldığını ifade ederek, yaşanan olayın kendilerini derinden sarstığını söyledi. Şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.