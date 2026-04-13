Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, kentin asırlık gelenekleri ve özgün ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik boyunca Kahramanmaraş’a özgü birçok değer İstanbul’da adeta vitrine çıktı.

Fuarda dikkat çeken stantlardan biri ise Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları oldu. İşletme sahibi Bahaettin Çelik, Kahramanmaraş’ın önemli kültürel miraslarından biri olan hartlap bıçağını tanıtmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hartlap bıçaklarının yaklaşık 150-200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Çelik, üretimin tamamen el işçiliğine dayandığını ifade etti. Mesleğin ustadan çırağa aktarılarak günümüze ulaştığını dile getiren Çelik, “En büyük farkımız kalite ve el emeğidir. Teknoloji destek olsa da ustalık bu işin temelidir” dedi.

Ziyaretçiler, geleneksel yöntemlerle üretilen hartlap bıçaklarına yoğun ilgi gösterirken, bu tür organizasyonların Kahramanmaraş’ın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, kentin marka değerini artıran ve köklü el sanatlarını geniş kitlelere ulaştıran önemli bir kültürel köprü olarak öne çıktı.