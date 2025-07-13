Olay Nerede ve Nasıl Oldu?

Olay, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin havuzunda meydana geldi. 4 yaşındaki Ö.A.I., site bahçesinde akülü arabasıyla oynarken aniden havuza düştü. Küçük çocuğun havuzda çırpındığını fark eden baba A.I., hemen müdahale ederek oğlunu sudan çıkardı.

Baba Kendi İmkânlarıyla Hastaneye Götürdü

Baba A.I., vakit kaybetmeden çocuğunu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Olayın ardından bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık Durumu Ciddi

Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Ö.A.I.’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Doktorların yoğun çabası sürerken, küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.