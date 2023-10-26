Dolandırıcılar her yolu deniyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunuyor.

Ancak buna rağmen dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Kimi zaman da şahısların oyununu çözen vatandaşlar, önlemlerini alıyor. Bu sefer yaşanan olay ise alışılmışın dışında.

Vatandaşın kurnazlığı dolandırıcıyı yanılttı

Sivas'ta yaşanan olayda 35 yaşındaki sağlık çalışanı Fatih Çağlar, filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikâyesine imza attı.

Olay, Çağlar’ın kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından aranmasıyla başladı. Arayan kişi, Çağlar’ın banka hesabı üzerinden birçok kişinin dolandırıldığını, konuyu soruşturduğunu söyledi.

Bir araya gelip oyun oynadılar

Dolandırılmak istendiğini ilk anda fark eden Çağlar, arkadaşlarından da yardım alarak dolandırıcıya unutulmayacak bir oyun oynadı.

Çağlar’ın bir arkadaşı patronu, bir arkadaşı taksici, bir arkadaşı ise banka görevlisi oldu.

Çağlar ve dolandırıcı arasında telefon trafiği yaklaşık 1 hafta sürdü.

Dekont diye kendi fotoğraflarını attılar

Çağlar dolandırıcıyı, saf olduğu konusunda ikna etti. Dolandırıcıya teslim etmek üzere bankadan 180 bin TL kedi kullandığına inandırdı. Ancak banka şubesine gidecek 200 TL parası olmadığını söyledi.

Buna inanan dolandırıcı, Çağlar’a 200 TL para gönderdi. Çağlar ve arkadaşları ise 180 bin TL’lik dekont yerine dolandırıcıya kahve içerken çekilmiş bir fotoğraflarını gönderip, “Senin para ile kahve içtik, hakkını helal et.” şeklinde mesaj attılar.