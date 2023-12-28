İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında "Pendik Kurtköy'de sıvı beton malzemesi taşıyan kamyon, araçlara zarar verdi" başlığıyla paylaşılan görüntü içeriğiyle ilgili çalışma başlattı.

İncelemelerde, ağır tonajlı bir kamyonun, taşıdığı sıvı betonu, ani fren sonucu park halindeki araçların üzerine ve kara yoluna dökerek trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit eden ekipler, sürücü B.D'yi yakaladı.

Kamyon trafikten men edilirken, 4 bin 275 lira ceza kesilen sürücü hakkında, "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek" ve "mala zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.