Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri sivrisinekler… Ancak kimyasal ilaçlara gerek kalmadan, doğanın sunduğu basit yöntemlerle bu sorunun önüne geçmek mümkün. Peki nasıl? İşte yanıtı…

Uzmanlar, sivrisineklerden korunmak için doğal yöntemleri öneriyor. Eğer eviniz bahçeliyse lavanta, fesleğen ve ide ağacı gibi bitkiler sivrisinekleri uzak tutuyor. Özellikle lavanta, böcek ve haşereleri adeta yaklaştırmıyor.

Bahçesi olmayanlar için ise lavanta özlü suya nane yağı ve fesleğen yağı eklenerek hazırlanan karışım öneriliyor. Bu doğal yağ karışımı, vücudun açık bölgelerine sürüldüğünde sivrisinekleri sabaha kadar uzak tutuyor.