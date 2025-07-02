Kaza, İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Y.G. yönetimindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, sokakta skuter süren 4 yaşındaki Ö.A.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin yardımıyla minik Ö.A.K., kendisine çarpan otomobille hızla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza Anı Kamerada

Olay anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğun skuter sürdüğü sırada otomobilin çarpması ve yaşanan panik anları yer aldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.