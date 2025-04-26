Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Avrupa Birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle şehre kazandırılan Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), ilk eğitim programını başarıyla tamamladı. SOGEM’in açılış süreciyle eş zamanlı olarak başlayan Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle gerçekleştirildi. Beş gün süren yoğun eğitim programı, katılımcılara proje geliştirme tekniklerinden finansman kaynaklarının etkin kullanımına, sürdürülebilirlikten uygulamalı atölye çalışmalarına kadar birçok alanda donanım kazandırdı.

Sosyal Projelere Nitelikli Kadro Hazırlığı

Eğitimin temel hedeflerinden biri, şehir genelinde artan nitelikli proje personeli ihtiyacına cevap verebilmekti. Aynı zamanda, eğitimlerle katılımcıların sosyal girişimcilik alanındaki yaratıcı fikirlerini hayata geçirmeleri için gerekli bilgi ve motivasyon da sağlandı. Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, resmi sertifika almaya hak kazandı.

Katılımcılar Eğitimlerden Memnun Ayrıldı

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi kursiyerlerinden Bekir Akkurt, “Burada 5 gün boyunca çok güzel ve verimli dersler gördük. SOGEM’de aldığım eğitimlerin bana çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Böyle güzel bir kursu bizlerle buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi. Bir diğer katılımcı Tuğçe Kalkan ise, eğitimin motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Kalkan, “Proje döngüsü yönetimi eğitimi, benim için motive edici, ufkumu açan bir kurs oldu. AB projeleri hakkında bilgi eksikliğimi fark ettim ve bu eğitimle o açığı kapattım. Uygulamalı ve teorik olarak çok keyifli bir süreç geçirdik” diye konuştu. Yazılımcı Eyüp Şahin de eğitimlerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu dile getirdi. Şahin, “Bu eğitimle bilgime bilgi kattım diyebilirim. Projenin ne olduğunu ve hibe projelerinin nasıl yazılacağını öğrendim. Çok verimli bir süreçti” ifadelerini kullandı.