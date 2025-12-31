Sabah saatlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, ders öncesinde öğrencilere dağıtılan sıcak çorba hem içlerini ısıttı hem de yüzleri güldürdü. Özellikle yazılı haftasına denk gelen ikram, öğrenciler ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yusuf Cıncık, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Soğuk havada, yazılı günlerinde sıcacık bir çorba içmeleri onları hem motive etti hem de mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu tür etkinliklerin, öğrencilerin eğitim hayatına olumlu katkı sağladığı belirtildi.