Yıl sonu işlemleri, maaş ödemeleri ve kurumsal hesap hareketleri nedeniyle bankaların 1 Ocak 2026 Perşembe günü açık olup olmayacağı merak konusu. Peki, 31 Aralık Çarşamba günü bankalar açık mı? 1 Ocak Perşembe günü yarım gün resmi tatil mi? İşte detaylar...

31 ARALIK ÇARŞAMBA BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık Çarşamba günü resmi tatil veya yarım gün olmadığı için bankalar mesai bitimi olan saat 17.00'ye kadar açık olacak.

1 OCAK PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak, Türkiye'de Yeni Yıl tatili kapsamında resmî tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 1 Ocak 2026 Perşembe günü bankalar çalışmayacak. 1 Ocak Perşembe günü ATM'lerden işlem yapılabileceği gibi EFT ve Havale de yapılabilir. Ancak bankaları şubeleri tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.