Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şantiye süreçlerinin dijital ortamda takip edilmesini sağlayacak yeni bir uygulamayı devreye aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Şantiye-M” uygulaması ile şantiyelerde dijital dönem başlıyor.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından duyurulan uygulama kapsamında, şantiye şefleri yürütülen işlerin ilerleme durumunu, günlük faaliyet raporlarını ve ekipman bilgilerini dijital ortamda kayıt altına alacak. Böylece şantiye şeflerinin sorumluluğunda bulunan projeler anlık olarak takip edilebilecek.

e-Devlet sistemiyle entegre çalışan Şantiye-M uygulaması sayesinde şantiye süreçlerinde şeffaflık ve denetim kolaylığı sağlanması hedefleniyor. Uygulamanın kullanımı, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla zorunlu hale gelecek.

Yeni sistemle birlikte, inşaat sektöründe dijitalleşmenin hız kazanması ve iş süreçlerinin daha etkin şekilde izlenmesi amaçlanıyor.