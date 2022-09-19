Elbistan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ayrı zaman ve noktalarda yapılan şok uygulamalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Bütün birimlere bağlı ekiplerin katıldığı uygulamalarda trafik ve asayiş sorgulaması yapılırken, şahıs ve araç üzerinde de detaylı arama yapılıyor.

Yeni dönemde birçok ruhsatsız tabanca ve tüfek yakalayan ekipler, şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.

Farklı zaman ve noktalarda yapılan uygulamalar kanunlara aykırı davrananlar üzerinde baskı oluştururken, halk tarafından da güvenli ortam sağlandığı için takdirle karşılanıyor.