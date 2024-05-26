Sokak köpekleri yasası ile ilgili son durum gelişmeleri kamuoyunda takip edilen konular arasında yer alıyor.

Son yıllarda sıkça tartışılan ve çözüm yolu aranan başıboş sokak köpekleri konusu ile ilgili hükümet çalışmalara başlandı.

AK Parti'nin sunduğu düzenlemede, hayvan hakları yasa teklifi kapsamında sahiplenilmeyen hayvanın iğne ile uyutulması yani yaşamına son verilmesi formülü masada.

Bu yöntemin İngiltere, İtalya ve Portekiz’de uygulandığı biliniyor.

Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara sahiplenilmeyen hayvanın iğne ile uyutulması yani yaşamına son verilmesi formülü hakkında ne düşündüklerini sorduk.