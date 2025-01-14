ANKARA (AA) - Solwie Energy’nin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile beraber tamamladığı Rüzgar Enerjisi Santrali 17 Ocak'ta Kayseri İncesu'da açılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, belediyeler arasında ilk ve tek rüzgar yatırımı olan ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine katkı sağlayacak bu santral, 21.000 kilovat elektrik kurulu gücüyle yılda 60 milyon kilovatsaat enerji üretme kapasitesine sahip.

Söz konusu santralden üretilecek enerjinin yarısı Kayseri’nin tramvay enerji ihtiyacını karşılamakta kullanılacak. Bu kapsamda santral, ekonomik ve çevresel anlamda önemli bir fark yaratacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solwie Energy Üst Yöneticisi (CEO) Samet Koç, Türkiye'ye böylesine önemli bir proje kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Diğer belediyelere de örnek olmasını umuyorum. Dilerim ülke olarak bu tarz projeleri sıklıkla hayata geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

17 Ocak'ta Kayseri İncesu'da gerçekleştirilecek açılış töreninde, Solwie Energy’nin geleceğe yönelik projeleri ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlar da detaylı bir şekilde ele alınacak.



Bölgenin kalkınmasına ve Türkiye'nin enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik atılan bu önemli adım, yenilenebilir enerji potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanmasını sağlayacak.





