13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen Soma maden faciası, Türkiye tarihinin en büyük maden kazası olarak kayıtlara geçti. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait maden ocağında yaşanan bu elim olayda 301 madenci hayatını kaybetti, yüzlerce işçi ise yaralandı. Facia, Türkiye’yi yasa boğarken, iş güvenliği ve denetim sistemleri konusunda büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Soma’da Neler Oldu?

Soma’daki kömür madeninde saat 15.10 sularında, elektrik panosundan çıktığı düşünülen bir trafo patlaması ve ardından çıkan yangın, yer altında çalışan işçilerin oksijensiz kalmasına neden oldu. Metan gazı yoğunluğu nedeniyle tahliye çalışmaları gecikti ve olay kısa sürede büyük bir felakete dönüştü.

Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden kazası, sadece Türkiye’de değil, dünya kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Binlerce kişi, facia sonrası sokaklara dökülerek adalet çağrısında bulundu. Kazada hayatını kaybeden madenciler için tüm ülkede yas ilan edildi ve cenazeler gözyaşları içinde toprağa verildi.

Soma Faciası Neden Oldu?

Uzman raporlarına göre olay, yeterli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması, havalandırma sistemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği gibi birçok ihmale dayanıyordu. Ayrıca, madenin üretim baskısıyla kapasitesinin üzerinde çalıştırıldığı da raporlarda yer aldı.

Soma Davası ve Sonuçları

Soma maden kazasıyla ilgili açılan davada, şirket yöneticileri ve teknik personel yargılandı. Ancak verilen cezalar kamuoyunda tartışma yarattı ve adaletin tam anlamıyla sağlanamadığı eleştirileri gündemdeki yerini korudu.

Soma Faciası Unutulmadı

Her yıl 13 Mayıs’ta Soma’da anma törenleri düzenleniyor. Kaybedilen madencilerin anısına dikilen anıtlar, Türkiye'nin hafızasında bu büyük acının izlerini canlı tutuyor. “Soma maden faciasında ne oldu?”, “Soma’da kaç kişi öldü?” ve “Soma davası sonucu ne oldu?” gibi sorular, olayın üzerinden yıllar geçse de hâlâ sıkça araştırılıyor.

#SomaFaciası, iş güvenliği ihmallerinin nelere mal olabileceğini gösteren kara bir gün olarak Türkiye tarihine kazındı. Bu acının bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin artırılması, kamuoyunun ortak beklentisi olmaya devam ediyor.