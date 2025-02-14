Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen operasyonlarda son bir haftada 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 56 terörist etkisiz hale getirilmiş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 140 şahıs yakalanmış, 1799 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 134'ü Irak'ın, 243'ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 377, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı da 8 bin 181 olmuştur."