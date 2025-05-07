Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara “Boşanmalar sizce neden arttı?” sorusunu yönelttik.

Vatandaşların büyük bir kısmı, ekonomik sıkıntıların aile içindeki huzursuzlukları artırdığını ve boşanmaların en büyük sebeplerinden biri olduğunu belirtti.

Günümüz koşullarında geçim sıkıntısının, çiftler arasında tartışmalara yol açtığını söyleyen bir vatandaş, “İnsanlar artık eskisi gibi sabretmiyor, en ufak tartışmada ayrılık kararı alıyorlar” dedi.

Bir diğer görüş ise sosyal medyanın etkisi üzerineydi. Bazı vatandaşlar da teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim kopukluklarının arttığını söyledi.

Boşanmaların artmasında bireyselleşme ve sabırsızlık faktörlerine dikkat çekenler de oldu. Özellikle genç çiftlerin, evlilik kurumuna yeterince hazırlıklı olmadığını düşünen bir vatandaş, “Eskiden insanlar zorluklara göğüs gererdi. Şimdi herkes kendi hayatına odaklanıyor, sorumluluk almak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Kimi vatandaşlar ise aile büyüklerinin çiftler arasındaki sorunlara fazlaca müdahale ettiğini, bunun da evlilikleri yıprattığını dile getirdi. Bir vatandaş, “Evlilik iki kişilik bir mesele ama maalesef bazen dış etkenler işin içine fazla giriyor” dedi.

Görüşler farklı olsa da ortak nokta, evliliklerin artık eskisi kadar uzun sürmediği ve çiftlerin sorunlarla başa çıkma konusunda daha az tahammül gösterdiği yönünde oldu.