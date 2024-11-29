Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası sonrasında konuyla ilgili soruşturma başlatılırken bankalar, döviz büroları ve kuyumcuların alım satımı durdurması piyasalarda infiale yol açtı.

Söz konusu gelişmenin ardından dün savcılık bu banknotlarla ilgili soruşturma başlatırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) konuyla ilgili gerekli önemlerin alındığını açıkladı.

50 dolarlık sahte banknotlarla ilgili çalışmalar devam ederken fırsatçılar da meydanı boş bırakmadı. Öyle ki elindeki gerçek 50 dolarlık banknotu satmak isteyen vatandaşlara bazı kuyumcu ve döviz büroları yüzde 10 ila 30 arasında daha düşük fiyat vermeye başladı.

Yurt dışında basıldığı öğrenilen sahte dövizleri para sayma makinelerinin ayırt edemediğini belirten döviz büroları ve kuyumcular, bu makinelere güncelleme bekliyor.