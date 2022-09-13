Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ankara’da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sosyal konut projesinin detaylarının paylaşıldığı toplantıya ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Tanıtım Toplantısı’na katıldık. Sosyal konut projesinin ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kaydetti.