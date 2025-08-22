Kahramanmaraş’ta uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinliklerin yanı sıra ünlü konuklarıyla da dikkat çekiyor. Fuara bu kez sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen Hasan Çiçek katıldı.

Çiçek, fuar alanında özellikle DMD ve SMA hastası çocukların açtığı stantları ziyaret ederek onlara moral verdi. Ziyaret sırasında çocuklarla sohbet eden ve ürünlerini inceleyen Çiçek’in bu duyarlı davranışı, hem ailelerden hem de fuar ziyaretçilerinden büyük takdir topladı.

Fenomeni görmek için fuara akın eden takipçileri, fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı buluşmada fuarın ana sponsoru Akdo, Hasan Çiçek için özel bir dondurma şovu da gerçekleştirdi.