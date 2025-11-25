İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yürütülen büyük çaplı bir dolandırıcılık ağına yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarını açıkladı. Açıklamaya göre, şüpheliler sosyal medya platformlarında “sponsorlu reklam” adı altında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşlarla iletişim kurdu.

Kendilerini ‘yatırım uzmanı’ gibi tanıttılar

Soruşturmaya göre şüpheliler, mağdurların güvenini kazanmak için profesyonel görünümlü hesaplar kullanarak kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttı. Bu yöntemle vatandaşları sahte yatırım uygulamalarına yönlendiren dolandırıcıların toplam 40 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

17 ilde eş zamanlı operasyon

Savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 16 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmanın, olası yeni mağdurlar ve bağlantılı hesapların tespiti için genişletildiği belirtildi.