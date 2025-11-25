Çamlıca Restoran’da gerçekleştirilen buluşmada, eğitim camiasına moral veren sıcak bir atmosfer oluştu.

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur da katılırken, Başkan Görgel konuşmasında öğretmenlerin şehrin geleceğindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Başkan Görgel, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ın eğitim başarısının altında sizlerin alın teri, sabrı ve özverisi var. Özellikle 6 Şubat depremlerinde yaşanan büyük acılara rağmen öğrencilerine sahip çıkan, onların yanında duran tüm öğretmenlerimize minnettarız. Şehrimizin yarınları, sizlerin emeğiyle yeniden şekilleniyor.”

Depremde hayatını kaybeden öğretmenleri de anan Görgel, “Onların adını ve bıraktığı değerleri yaşatmak hepimizin sorumluluğu” dedi.

Belediye olarak eğitime yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Görgel, kentin yeniden yapılanma sürecine ilişkin bilgiler de paylaştı:

“Deprem sonrası başlattığımız çalışmalarla altyapının yüzde 60’ını yeniledik. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için projelerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Eğitim bizim için bir tercih değil, önceliktir.”

Programın sonunda, meslekte 40 yılını geride bırakan öğretmenlere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, öğretmenlerimizin gönlünde karşılık bulan bu buluşmayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.