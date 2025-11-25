Türkiye, terörle mücadelede en kritik eşiklerden birini geride bırakıyor. Terörsüz Türkiye süreci, PKK’nın silah bırakması, kendini feshetmesi ve Türkiye ile Irak’ın kuzeyindeki varlığını sonlandırması gibi tarihi gelişmelerle devam ederken, 24 Kasım’da şimdiye kadarki en önemli adımlardan biri hayata geçirildi.

Komisyon heyeti İmralı’ya gitti

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, tüm itirazlara rağmen Abdullah Öcalan’ı dinlemek üzere İmralı Adası’na gitti. Heyette;

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman,

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

CHP ve Yeni Yol Grubu ise sürece temsilci vermedi.

Tüm organizasyonu MİT üstlendi

Görüşmeye dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Heyet adaya helikopterle gitti. Ziyaretin tüm teknik planlaması ve güvenliği MİT tarafından organize edildi.

Görüşme 3,5 saat sürdü

İmralı’da Öcalan ile yapılan görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü. Sürecin ana gündem maddesi ise Suriye oldu.

TBMM’den yapılan açıklamada, Öcalan’ın:

Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmelerinin,

Örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakmasına yönelik görüşlerinin,

10 Mart Suriye mutabakatının uygulanmasına ilişkin yanıtlarının alındığı belirtildi.

Tutanaklar gizli kalacak

Görüşmede MİT kayıt aldı. Tutanaklar önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletilecek, ardından Komisyona sunulacak. İçeriğin “gizlilik” kapsamında kalacağı ifade edildi.

Komisyonun süreci "azim ve kararlılıkla" sürdürmeye devam edeceği bildirildi.