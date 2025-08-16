Kahramanmaraş’ta özellikle Cumartesi ve pazartesi günleri kurulan ve halk arasında “sosyete pazarı” olarak bilinen semt pazarı, geniş ürün yelpazesiyle vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yaklaşık 200 esnafın tezgâh açtığı pazarda, giyimden halıya, takıdan parfüme kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kavurucu yaz sıcakları hem esnafı hem de alışverişe gelen vatandaşları zorlasa da pazar akşam saatlerine doğru hareketleniyor.

Aksu Haber mikrofonlarına konuşan bazı esnaflar, sıcak havalar nedeniyle sabah saatlerinde satışların düşük olduğunu, ancak akşam serinliğiyle birlikte yoğunluğun arttığını belirtti.

Sosyete pazarı, sadece ekonomik alışverişin değil, aynı zamanda sosyal etkileşimin de merkezi haline gelmiş durumda.

Hafta sonunu fırsat bilen birçok vatandaş hem alışveriş yapmak hem de vakit geçirmek için pazara yoğun ilgi gösterdi.