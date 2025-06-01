İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin batısında, insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için hareket halindeyken İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan ateş açması sonucu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

Son günlerde benzer saldırıların arttığına dikkati çeken kaynaklar, İsrail’in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bunu sistematik şekilde uyguladığını belirtti.