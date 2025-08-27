Kahramanmaraş’ın spor gündemini ekrana taşıyan Spor 46 programı, bu hafta Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca’yı ağırladı.

Deneyimli spor yorumcusu Serdar Bursalı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Başkan Akarca kulüp çalışmalarına dair merak edilenleri yanıtladı.

İstiklalspor’un mevcut durumu ve gelecek hedeflerine değinen Akarca, şehrin spor kültürünü geliştirmeye yönelik önemli mesajlar verdi.

Kahramanmaraş’ta spora olan ilgiyi artırmak için altyapıya daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Akarca, kulübün önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projeleri de paylaştı.