Kahramanmaraş’ın spor gündemini ekrana taşıyan Spor 46 programı, bu hafta Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca’yı konuk etti.

Deneyimli spor yorumcusu Serdar Bursalı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, kulüp çalışmaları ve kent sporuna dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

Bursalı’nın yeni yapılan stadyuma ilişkin yorumları üzerine açıklama yapan Başkan Akarca, stadyumun isminin “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKDO Stadyumu” olduğunu açıkladı.

Akarca, dondurmanın başkentinde faaliyet gösteren bir dondurma firmasının bu anlamlı desteğinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Böylesine koca yürekli firmaların desteğine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Bu vesileyle AKDO’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Akarca, yeni stadyumun şehre kazandırılmasının spor camiası için önemli bir adım olduğunu, bu tür iş birliklerinin Kahramanmaraş sporunu daha ileriye taşıyacağını da sözlerine ekledi.