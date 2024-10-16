Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, aksu tv de spor 46 programının konuğu oldu.

Kahramanmaraş’ta sporun gündeminin değerlendirildiği bu önemli programda Teknik Direktör Taşyürek deneyimli yorumcu Serdar Bursalı’nın sorularını yanıtladı.

Teknik Direktör Ahmet Taşyürek çok güzel bir ivme yakaladıklarını belirterek şehrin takımının son durumu hakkında bilgiler verdi.

Programın ikinci bölümünde katılım sağlayan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Sezal Turgutlu Spor Müsabakasında Alınan Galibiyet üzerine de konuşarak bundan şampiyonluk yolundaki istikrarlı ilerleyişin devam ettiğini vurguladı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu