Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini daha verimli ve sağlıklı geçirebilmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, yoğun ilgiyle devam ediyor.

Sporla iç içe bir yaz tatili geçirmeleri hedeflenen çocuklara, çeşitli branşlarda eğitimler verilirken, voleybol en çok tercih edilen alanlardan biri oldu.

Şehit Zekeriya Boyar Spor Salonu ve Hoca Ahmet Yesevi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen voleybol eğitimlerine, alanında uzman eğitmenler eşliğinde 800 çocuk katılıyor.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak sunduğu bu spor imkânı sayesinde çocuklar hem temel voleybol becerileri kazanıyor hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Yaz spor okulları sadece spor becerilerinin geliştirilmesiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda çocukların sosyal yönlerini de güçlendiriyor.

Birlikte oyun oynayan, takım ruhunu öğrenen ve yeni arkadaşlıklar kuran çocuklar, yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici şekilde değerlendiriyor.

Eğitimlere katılan çocuklardan Ceylin Kavgacı, “Yaz tatilimi sporla değerlendiriyorum. Burada çok güzel bir eğitim alıyoruz, voleybol oynamayı öğreniyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Ceren Buğlem Kavgacı ise, “Burada hem voleybol oynuyor hem de çok eğleniyoruz. Bu eğitimlerin ücretsiz olması da çok güzel” sözleriyle hem eğitimin kalitesine hem de erişilebilirliğine dikkat çekti. Katılımcılardan Bekir Asaf Elbistan, “Burada arkadaşlarımla beraber çok eğleniyoruz. Hocalarımız çok güzel şeyler öğretiyor bize. Yaz tatilimde voleybol oynamayı öğreniyorum” derken, Nergis Nacar ise, “2 haftadır burada voleybol eğitimi alıyorum. Çok eğleniyorum, yaz tatilini dolu dolu geçiriyorum” ifadeleriyle yaşadığı mutluluğu paylaştı.