6 Şubat depremlerinin ardından kısa sürede tüketicilerine hizmet vermeye başlayan Akedaş Elektrik Perakende Satış AŞ. bir taraftan hizmet altyapısını teknoloji inovasyonu ile yenilerken diğer taraftan da spora destek vermeyi en büyük sorumluluklarından biri olarak görüyor.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bir yandan hizmet kalitesini arttırmaya yönelik teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam eden AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş., diğer yandan bölgenin değerlerine sahip çıkmak adına kent sporuna da destek oluyor.

Bölgedeki yetenekli gençlerin kendine yer bulduğu Akedaş İstiklal Spor verilen destekle üst sıralarda şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

3. Lig 4. Grupta zirveye oynayan Akedaş İstiklal Spora isim sponsoru olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. spor severlerin takdirini kazanırken şehrimizi sporun her alanında başarıyla temsil edecek, yüksek standartlarda sporcuların yetişmesine de katkı sağlıyor

AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş, spora destek vererek genç sporcuların yetişmesine olanak tanırken, kent sporuna verdiği bu destekle de gönülleri fethediyor.