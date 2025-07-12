Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırp birliklerince 1995'te işlenen soykırımda katledilen 7 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi kabul edilen ve Sırp güçleri tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda kimlik tespiti yapılan 7 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına Potoçari Anıt Mezarlığı'ndaki anıt merkezine çiçek bıraktı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan savaşta 250 bin kişinin şehit olduğunu hatırlatarak bu kişilere Allah'tan rahmet diledi.