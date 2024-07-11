Bosna Hersek, Yugoslavya'yı oluşturan 6 devletten biriydi. Berlin duvarının yıkılması sonrasında Sovyetler Birliği dağıldı.

Bağlantısızlar Hareketi içindeki Yugoslavya da benzer bir kaderi paylaştı. Önce Slovenya, ardından Hırvatistan bağımsızlıklarını ilan etti. Yugoslavya'nın kendi mirasları olduğunu savunan Sırbistan, önce Hırvatistan'a saldırdı. Slovenya ve Hırvatistan'ın AB tarafından tanınması gerilimi tırmandırdı. Ancak Brüksel, Bosna Hersek için referandum şartı koştu.

Sırp güçler Saraybosna'yı kuşattı

Bosna-Hersek'te 1992 yılının Mart ayındaki referandum ve bağımsızlık ilanı Belgrad'ın tepkisini çekti. Artık hedef, Bosna Hersek'ti. Başkent Saraybosna kuşatıldı. Kentin dört bir yanına barikatlar kuruldu.

5 Nisan'da atılan ilk bomba, bin 425 gün sürecek Bosna Savaşı'nı başlattı. Saldırıda ölen iki sivil de, soykırımın ilk kurbanları oldu. Savaş boyunca Saraybosna'ya günde ortalama 329 havan topu düştü.

Sırplar katliamlarını başta başkent Saraybosna olmak üzere Bosna Hersek geneline yaydı. Başkentteki Markele pazar yerinde, Priyedor'da, Kapiya'da, Sırplar art arda katliamlar yaptı.

Srebrenitsa kasabası kana bulandı

1993'te Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'yı Boşnaklar için "güvenli bölge" ilan ederek Hollanda askerlerinin korumasına bıraktı. Ancak takvimler 11 Temmuz 1995'i gösterdiğinde, eski Sırp General Ratko Mladiç komutasındaki Sırp birlikleri, Srebrenitsa'ya girdi.

Srebrenitsa'da 8 binden fazla genç ve yetişkin Müslüman erkek katledildi, toplu mezarlara gömüldü.

Bosna savaşını sonlandıran 14 Aralık 1995 tarihli Dayton Anlaşması oldu. Dünya bir daha böyle bir acının yaşanmayacağı vaadinde bulundu. Ancak bu, sadece sözde kaldı.

Srebrenitsa'ya gözünü kapatan dünya, Gazze'deki katliama da sessiz

Bugün soykırımın adı Gazze... İsrail 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin üzerine aralıksız bomba yağdırıyor. Bebekleri öldürüyor, anneleri katlediyor. Gözaltına aldığı Filistinlilere işkence ediyor. Çocuklar, öksüz, yetim kalıyor, uzuvlarını kaybediyor.

Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımının teşhis edilen 14 kurbanının defni için düzenlenen törene Filistinliler de katıldı. Yaşanan dehşetin benzerliğine, dünyanın yine üç maymunu oynadığına dikkat çekildi.

İsrail'in 9 aydır süren saldırılarında 38 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu soykırım da dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor, Bosna'dan Gazze'ye, soykırım devam ediyor.