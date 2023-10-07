Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 Ekim'de, bir akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Aslanhan (50), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Aslanhan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olaya karıştığı tespit edilen iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Aslanhan, 5 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda maskeli bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)