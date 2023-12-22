2024 yılında asgari ücert ve memur maaşlarına yapılacak olan zammın yanı sıra, 4A, 4B ve 4C statüsündeki emeklilerin maaşlarına da zam yapılacak.

Bu zam ile birlikte bankalarda promsyon yarışına gimiş durumda. Bankaların yapacakları promasyon ile birlikte emekli maaşları 14 bin TL’ye kadar yükselecek gibi görünüyor.

Maaşlar 14 bin TL olabilir…

Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak emekli promosyon ödemeleri, mevcut tekliflerin 10 bin TL'ye kadar çıkmasının ötesine geçerek, yeni zamlı maaşlarla birlikte 14 bin TL'ye kadar yükselecek. Bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapabilmek adına yüksek promosyon teklifleri sunma konusunda birbirleriyle yarış halindeler.

Promosyonlar artıyor…

Emekliler, maaş bankalarını değiştirerek taahhüt süresi dolmadan daha yüksek promosyon ödemeleri elde edebilirler. Bu durumda, emekliler önceki bankadan aldıkları promosyonun kalan kısmını iade ederek, daha yüksek promosyon sunan yeni bir bankaya geçiş yapabilirler.

Bankalar, emekli promosyonlarına ek olarak çeşitli avantajlar ve kampanyalarla müşterilerini çekmeye çalışıyorlar. İş Bankası, SGK emeklilerine 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparken, aynı zamanda Maximum kart sahibi emekli müşterilerinden aidat almıyor. Akbank, 4A, 4B, 4C emeklilerine 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi sunarken, Wings veya Axess kart sahiplerine ek avantajlar sağlıyor.

ING Bankası, 8 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemelerinin yanı sıra çeşitli kampanyalar düzenliyor. Denizbank ise müşterilerine 5 bin TL'ye kadar karşılıksız promosyon ödemesi sunuyor ve kredi kartı aidatsız ek avantajlar sağlıyor. Bu promosyonlar ve ek avantajlar, emeklilerin banka tercihlerinde etkili olup, maaşlarına ek gelir sağlama fırsatı sunmaktadır. Emekliler, bu fırsatları değerlendirmek için banka tekliflerini karşılaştırmalı ve kendileri için en uygun olanı seçmelidirler.