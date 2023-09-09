2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım, Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kuntz, "İlk devre oyunumuzu sahaya yansıttığımızı düşünüyoruz. Ermenistan'ı baskı altına aldık. İlk devrede eleştirebileceğim tek konu golü bulamamamızdı. Muhtemelen oyuncuların devreden sonra biraz özgüvenlerinde düşüş olduğunu düşünüyorum. Pozisyon hatası ve iki oyuncunun ıskası gole sebebp oldu. Ona rağmen takım direnmeye çalıştı ve bilhassa oyuncu değişikliklerinden sonra oyuncular direndi. En sonunda golü bulabildik. Pozitif olarak bakabileceğimiz nokta takımın son ana kadar bırakmamış olmaması, negatif görebileceğimiz konu eksiklerimizin sahaya yansıması." dedi.

"İlk devrede biraz daha hızlı oynayabilirdik"

Mücadeleye ilişkin Kuntz ayrıca, "Sakin kafayla doğru kararları verip analizimizi yapmaya çalışıyorum. Tribünler bize çok güzel bir şekilde destek oldu. İlk devrede biraz daha hızlı oynayabilirdik. Buna rağmen 5-6 tane pozisyona girdik. Böyle maçlarda bazen golü atabilecek forvetin eksik olduğunu görebiliyorsunuz." açıklamasında bulundu.

Stefan Kuntz sözlerini şöyle tamamladı, "Takıma söyledim. Kimse bize bir şey hediye etmiyor. Ekim ayındaki maçlarda 6 puan almamız gerekiyor."

İstifa sorusuna yanıt

Kuntz, eleştiriler ve istifa sorusuyla ilgili soruya, "Neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik. Gole çeviremedik. Onlar mı mesela?" yanıtını verdi.