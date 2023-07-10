Sağlıklı beslenme hakkında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez gençliğiyle gündeme geldi.

Tavsiyeleriyle ezber bozan, milyonlar tarafından tanınan Canan Karatay’ın 58 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı.

Gören gözlerini alamıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, gençlik haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şimdilerde 79 yaşında olan Canan Karatay’ın 58 yıl önceki hali görenleri şaşkına çevirdi. Karatay, o dönemlerde manken gibiymiş…

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda 22 yaşındaki halini gösteren Canan Karatay’ın eski hali bir kez daha gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, Karatay’ın eski halini görünce kayıtsız kalamadı. Karatay’ın eski haline, “Şimdi ki mankenler yanında halt etmiş”, “Bu ne güzellik hocam” gibi yorumlar geldi.