İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın göreve başlaması sonrası kentte suç ve suçluya karşı çalışmalar hız kazandı.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 1 haftalık sürede yapılan operasyonlarda, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

Bu operasyonlarda; 722 gr Metamfetamin ve 20 bin 234 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.

Diğer taraftan genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında adli işlem yapıldı.

Polis ekipleri tarafından 23 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 156 araca yüksek sesle müzik dinlemekten 47 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı