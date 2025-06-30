Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hasancıklı mevkiinde baraj sularının aniden yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 3 çocuk ve 2 köpek, itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, oyun oynamak için baraj çevresine giden çocuklar, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte geri dönemeyerek adacıkta mahsur kaldı. Yanlarında bulunan 2 köpek de çocuklarla birlikte aynı bölgede kaldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, çocuklara ve köpeklere ulaşarak güvenli şekilde kıyıya tahliye etti.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları baraj ve gölet çevresinde dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.