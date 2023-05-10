Süleyman Soyludan TOGG Paylaşımı: Aslanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, yollarda polis aracı olarak da görev yapacak olan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u 'Aslanlar' diyerek paylaştı.



Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un ilk defa polis aracı olmuş hali geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.

"Yakıştı mı yakıştı"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yerli ve millî gururumuz Togg, Emniyet'imize yakıştı mı yakıştı." demişti.

"Aslanlar"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Bakan Soylu, jandarma ve polis aracı olan Togg'u 'Aslanlar' diye paylaştı.

