Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis üyesi Ahmet Sünbül’ün evladı Hasan Sünbül ve Damla Gizem Sağlam, hayatlarının en özel günlerinden birinde, birbirlerine duydukları derin sevgi ve bağlılığı, görkemli bir atmosferde gerçekleşen düğün töreniyle taçlandırdı. Çift, sevdiklerinin huzurunda "Evet" diyerek sonsuz mutluluğa adım attı.

Özenle hazırlanan mekân, çiftin mutluluğunu paylaşmak üzere bir araya gelen misafirlerle dolup taştı. Damla Gizem Sağlam ve Hasan Sünbül’ün nikâh masasına oturdukları an, törene damgasını vurdu.

Çiftin birbirlerine olan sevgisi ve bağlılığı, konuklar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Damla Gizem Sağlam, zarif gelinliğiyle göz kamaştırırken, Hasan Sünbül ise şıklığıyla dikkat çekti.

Tören, çiftin aileleri, yakın arkadaşları ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.