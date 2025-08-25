Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Sürdürülebilir Tarımla Geleceğe-2” Projesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle başladı.

Açılış programına, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adil Akyüz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Serhat Yay, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Semih Gemci, TAGEM Müdürü Doğan Gözcü, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, açılış programında yaptığı konuşmada, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu projede emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşaması için toprağımızı, suyumuzu ve biyolojik çeşitliliğimizi korumak zorundayız. Bu proje, hepimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiz açısından önemli bir adım olacaktır. Unutulmamalıdır ki sürdürülebilir tarım sadece bir zorunluluk değil, büyük bir fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için birlikte hareket etmeliyiz.” dedi.

Proje kapsamında, dezavantajlı bölgelerde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda farkındalık kazanmaları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çevre bilincinin geliştirilmesi ve mevcut ile gelecekteki çevresel sorunlara yönelik çözüm üretme becerilerinin artırılması hedeflenmekte.

25-29 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek proje eğitimleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütülecek.

Katılımcılar, KSÜ Ziraat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvarlarında, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü seralarında uygulamalı eğitimler alacak; ayrıca Başkonuş Tabiat Parkı ve Daşcılar Değirmeninde gözlem ve inceleme faaliyetlerine katılacak.