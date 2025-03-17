Suriye'de uzun yıllara dayanan Esad rejimi sona erdi. 8 Aralık'ta devrilen rejimden sonra muhalifler yeni hükümeti kurdu ve yeniden inşa sürecine başladı. Bu süreçte Suriyelilerin evlerine dönüşü de sürüyor.

AK Parti Çankaya İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'den Suriye'ye dönüş yapan göçmen sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "8 Aralık’ta Suriye’de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır" dedi.