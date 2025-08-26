Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobil, aniden alev alarak korku dolu anlar yaşattı. Sürücünün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönülen olayda, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece geç saatlerde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, büyük bir soğukkanlılıkla aracı yol kenarına çekti. Sürücünün araçtan inmesinden kısa bir süre sonra alevler büyüyerek tüm aracı sardı.

Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca anında müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, başka bir yere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.