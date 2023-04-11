Kahramanmaraş Merkezli Depremler Öncesi Motorlu Taşıt E-Sınavlarının 7 Şubat İle 12 Şubat Tarihlerinde Yapılması Planlanmıştı. Depremin Meydana Gelmesi İle Planlanan Sınav Tarihi Ertelendi.

Depremin Merkezi Kahramanmaraş’ta Da Normal Hayata Dönülebilmesi Amacıyla Birçok Kurum Ve Kuruluş Faaliyetlerine Başladı. Bunlardan Bir Tanesi De Sürücü Kursları Oldu.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Sürücü Kursu İşletmecisi Hayriye Durular Az Da Olsa Kayıtları Aldıklarını Ve Sınavları Yapacaklarını İfade Etti.