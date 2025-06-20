Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 20 Haziran 2025 günü saat 08.20 sıralarında A.İ.Ç. idaresindeki 80 ACR 989 plakalı otomobil, Önsen istikametinden şehir merkezine doğru seyir halindeyken İmran Kılıç Köprüsü’nü geçtikten sonra direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Araç, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü A.İ.Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, trafik kurallarına uyulması ve dikkatli araç kullanılması yönünde sürücülere uyarıda bulundu.