31 Ekim 1919'da, Fransız Ermeni devriyelerinin Maraş'ı işgal ettiği bir dönemde, İmam'ın kahramanlık serüveni başladı. Bir grup Fransız askeri, Müslüman Türk kadınlarına zorla müdahale etmek istedi. Bu duruma müdahale eden Sütçü İmam, kadınları savunmak ve düşmana meydan okumak adına tabancasını çekerek ilk kurşunu attı. Bu cesur hamle, Türk İstiklal Mücadelesi'nin ilk işareti ve Kurtuluş Savaşı'nın müjdecisi olarak tarihe geçti.

Sütçü İmam, düşmanın Maraş'tan kovulmasının ardından belediyeye odacı olarak alındı ve aynı zamanda kaledeki topun idaresi kendisine verildi. Ancak, bu kahramanlık öyküsü trajik bir sona evrildi. 25 Kasım 1922 tarihinde, Abdülmecit Halife için kalede top atarken meydana gelen bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Sütçü İmam'ın fedakarlıkları, Maraşlılar tarafından unutulmaz bir kahraman olarak anılmaya devam ediyor. Şehirde yapılan anma etkinlikleri ve Sütçü İmam'ın mezarının bulunduğu Çınarlı Camii avlusundaki türbe, onun hatırasını yaşatmaya devam ediyor. İlk kurşunun atıldığı Uzunoluk meydanında ise Hasan Sükuti TÜKEL tarafından yaptırılan anıt ve çeşme, Sütçü İmam'ın cesur eylemini ve şehrin bağımsızlık mücadelesini simgeliyor.

Sütçü İmam'ın hikayesi, Türk milletinin direniş ve kahramanlık ruhunu temsil eden önemli bir parçadır. Bu mücadele, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük yolculuğunda yazılmış önemli bir sayfa olarak tarih kitaplarında yerini almıştır.

