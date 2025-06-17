Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi, yıl boyunca süren emeklerin taçlandığı görkemli bir sergiye ev sahipliği yaptı.

“Kadının Eğitimi ve Ailenin Güvencesi” temasıyla düzenlenen yılsonu sergisi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Merkez binasında büyük bir titizlikle hazırlanan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir özveriyle ortaya koyduğu el emeği göz nuru eserler beğeniye sunuldu.

Nakıştan örgüye, giyimden takıya kadar birçok alanda yapılan çalışmalar, hem estetik yönleri hem de ince işçilikleriyle adeta bir sanat şöleni sundu.

Sergiye katılan vatandaşlar, eserler karşısında hayranlıklarını gizleyemezken, yoğun ilgi nedeniyle sergi alanı gün boyunca dolup taştı.

Serginin açılışında konuşan Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, merkez bünyesinde verilen kursların kadınların hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Bülbül, “Kadının eğitimi, yalnızca bireyin değil, bir ailenin ve toplumun geleceğini inşa eder. Bu sergi, kursiyerlerimizin azimle, sabırla, sevgiyle neler başarabileceğinin en güzel göstergesidir,” dedi.

Üç gün boyunca ziyarete açık kalacak olan sergi, hem aileler hem de sanatseverler için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Onikişubat’ın üretken kadınlarının emeğiyle hayat bulan bu özel etkinlik, halk eğitiminin toplumsal dönüşümdeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.