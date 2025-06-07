Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında tarihi bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan keşif, ekipler tarafından ivedilikle Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bildirildi.

Alana intikal eden uzman ekipler tarafından detaylı inceleme yapılırken, mozaik çevresel etkenlere karşı jeotekstil malzeme ile koruma altına alındı. Kültürel mirasa sahip çıkma amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde, taban mozaiğiyle ilgili tescil süreci de resmen başlatıldı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yürütülen iş ve işlemler titizlikle takip ediliyor. Yetkililer, buluntunun kentin tarihi değerleri açısından önemli olduğunu vurgularken, kamuoyuna da sürecin şeffaflıkla yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.