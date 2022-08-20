Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan Uluslararası EXPO 2023 için bir taraftan rekreasyon alanında çalışmalar aralıksız devam ederken, diğer taraftan tanıtım faaliyetleri yapılıyor. Bu kapsamda Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden Ticaret Müsteşarı Bakhtiyor Ahmadov, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in daveti üzerine Kahramanmaraş'a geldi.

Ahmadov, Başkan Hanefi Mahçiçek'in öncülüğünde EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nı gezerken, projeler ve kuracakları pavilyon hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Mahçiçek de misafirine kuracakları pavilyon için tahsis ettikleri alanı gezdirerek, hem tanıtım filmi hem de alan gezisiyle hedeflerini anlattı.

"Tacikistan Cumhuriyeti'ni en güçlü şekilde EXPO 2023'de göreceğiz"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Tacikistan Cumhuriyeti heyetine EXPO 2023'de kuracakları pavilyon için yer tahsisini yaptıklarını belirterek, "Bugün EXPO alanımızı ziyaret etmek üzere kentimize gelen Tacikistan Ticaret Müsteşarımız bizleri onurlandırdı. Kendilerine EXPO projemizle ilgili bilgiler verdik. EXPO alanı içerisinde de kendilerinin yerinin hazır olduğunu ifade ettik. Kendilerinin çok ciddi ve büyük bir katılımla EXPO’da yer alacaklarını bize ifade ettiler. Bir kez daha kendilerine hoş geldiniz diyorum, inşallah EXPO alanımızda kendilerini çok daha iyi projelerle görmeyi temenni ediyorum" dedi.

"Ekonomik anlamda iş birliğinin artması sağlanacak"

EXPO 2023 vesilesiyle iki ülke ve Kahramanmaraş'lı iş adamları arasındaki iş birliğinin daha da artacağına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, "Tacikistan’dan gelecek iş adamlarımızla Kahramanmaraş’taki iş adamlarımızı buluşturacağız. İnşallah iş adamlarımız münasebetiyle ortak yatırım alanları da bulmaya gayret edeceğiz. Hem Tacikistan’a katma değer yaratacak hem de ülkemize katma değer yaratacak. İnşallah iş adamlarımıza projeler geliştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"EXPO 2023'e kapsamlı bir şekilde katılacağız"

Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden Ticaret Müsteşarı Bakhtiyor Ahmadov ise ev sahipliğinden dolayı Başkan Mahçiçek'e teşekkür ederek, projelere hayran kaldığını ifade etti. Ahmadov, "Öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu programa çok büyük, kapsamlı heyetimizle katılacağız ve ileride sizin şehrinizle ilişkilerimizi iş birliğimizi daha da sıklaştıracağız. Bu projenizin inşallah güzel başarılara sebep olacağını inanıyoruz ve bu projenizin daha da verimli olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek, ziyaret sonrası EXPO 2023 özelinde kentin değerlerini yansıtan hediyeler takdim etti.