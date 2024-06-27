Hasan Kılıçparlar idaresindeki çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki çekicinin arka kısmına çarptı.
Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)